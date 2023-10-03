ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف كنيسة شمال المكسيك إلى 11 شخصا

قال مسئولون، إن عدد القتلى جراء انهيار سقف كنيسة خلال قداس يوم الأحد في شمال المكسيك، ارتفع إلى 11 شخصا، وأصيب نحو 60 آخرين، في حين بدأت السلطات المحلية في إنهاء جهود البحث والإنقاذ.

ومن جهته، قال أميريكو فياريال حاكم الولاية، إن 5 نساء ورجلين و3 أطفال كانوا من بين القتلى في الكنيسة، في مدينة سيوداد ماديرو، على ساحل الخليج في ولاية تاماوليباس.

وذكر تقرير إعلامي محلي، نقلا عن وزير الصحة بالولاية، أن عدد القتلى ارتفع إلى 11 في وقت لاحق بعد وفاة شابة أخرى.

وأظهرت اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد نفث من الدخان الرمادي في الهواء، أعقبها سقوط الجدران الخارجية المصنوعة من الطوب الأصفر.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أنه تم تعميد العديد من الأطفال خلال القداس.

وأضاف المحافظ أن 23 شخصا ما زالوا في المستشفى، 2 منهم في حالة خطيرة.

وقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعازيه لأسر الضحايا خلال مؤتمره الصحفي المعتاد في الصباح.

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز، من أبرشية الروم الكاثوليك في تامبيكو القريبة، إن سقف الكنيسة انهار بينما كان المصلون يتلقون القربان وطلبوا من الآخرين الصلاة من أجل الناجين.

فيما أوضح المتحدث باسم الأبرشية نيستور خافيير لوبيز لصحيفة ريفورما: 'مازلنا لا نعرف سبب (الانهيار).' 'نأمل أن تقوم السلطات بعملها وتخبرنا بما حدث.'