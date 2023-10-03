لاس بالماس يفوز على سيلتا فيجو 2-1 في الدوري الإسباني

حقق لاس بالماس فوزا ثمينا على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب دي جران كاناريا في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم سيلتا فيجو في الدقيقة 67 عن طريق دوفيكاس، ورد لاس بالماس بهدفين عن طريق كل من جونثان فييرا في الدقيقة 84 ومارك كاردونا بالدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد لاس بالماس إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر وبفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز الثالث عشر.

بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر وبفارق الأهداف عن غرناطة صاحب المركز التاسع عشر.

