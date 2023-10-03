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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سما سما .. تدريبات لمدة أسبوعين بين الجيش الأمريكي وهذه الدول

جنود أمريكيين
جنود أمريكيين

بدأ الجيش الأمريكي تدريبات لمدة أسبوعين مع حلفائه الفلبينيين وشركاء دوليين متعددين وسط تصاعد التوترات بين مانيلا وبكين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يعد نشاط التدريب البحري سما  2023 هو التكرار السابع والأكبر للتدريبات بمشاركين من أستراليا وكندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وماليزيا إضافة إلى الولايات المتحدة والفلبين، وفقًا لبيان صحفي للبحرية الأمريكية.


وذكر البيان أن التدريبات قبالة الساحل الفلبيني ستشمل تدريبات على الحرب المضادة للغواصات والحرب السطحية والجوية بالإضافة إلى العمليات البرية.

قال النقيب شون لويس، العميد البحري في سرب المدمرات رقم 7 التابع للبحرية الأمريكية، في البيان: "إن كلمة "Sama Sama" في اللغة التاجالوجية تعني "معًا" ولا يمكن أن تكون هناك عبارة أفضل للتعبير عن روح هذا التمرين". 
أضاف: "معًا يمكننا معالجة مجموعة واسعة من التهديدات الأمنية وتعزيز العمل البيني بمشاركة عدد أكبر من الدول".

ويُنظر إلى الاستقرار في المنطقة على أنه مهدد بشكل متزايد بسبب المواجهات بين خفر السواحل الصيني ووحدات البحرية والسفن الفلبينية حول المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

 

 

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