تفاصيل المشروع القومي لـ البلازما وأهميته.. أستاذ اقتصاد الصحة يوضح

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الصحة، إن مشتقات البلازما جزء من دم الإنسان، وتستخدم البلازما في صناعات كثيرة، متابعا: “نحتاج البلازما في علاج أمراض الدم، مثل أنيميا البحر الأبيض المتوسط وغيرها”.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: “كنا نعتمد على استيراد البلازما من الخارج قديما”، متابعا: “مصنع إنتاج البلازما سيتم الانتهاء منه خلال عامين من الآن، وسيكون لدينا اكتفاء ذاتي من مشتقات البلازما”.

وتابع: “يجب أن يكون لدينا ثقافة التبرع للمشروع القومي للبلازما، فالتبرع يحسن من صحة المواطن وسيكون هناك عائد مادي عند التبرع".

وفيما يخص المبادرات الصحية، أوضح أن مصر قبل 2014 كانت مصنفة من الدول الأكثر إصابة بـ "فيروس سي"، ولكن بفضل مبادرة القضاء على فيروس سي، أصبحنا خاليين منه.