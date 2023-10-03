لخلافات مادية بينهما.. مصرع فلاح على يد آخر بالدقهلية

لقى فلاح مصرعه على يد اخر لخلافات مادية ببنهما باحدى قرى الدقهلية وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شربين يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين واسفرت عن متوفى

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الواقعة.

وتبين وقوع مشاجرة بين كلا من مجدي محمد علي البيلي ٦٠عاما تاجر خرده مقيم كفر الوكالة منطقه الكوبري الجديد و الشحات محمد جبر ٤٥ عاما فلاح مقيم ذات القرية قام على اثرها الاخير بضرب الاول على رأسة بالة حادة أدت لوفاته .

تم نقل الجثة الى مشرحه جمصه تحت تصرف النيابة فيما تم تسليم المتهم الى الشرطه واخطرت النيابة للتحقيق.