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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم البحث العلمي وتسويق مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع ، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته التاسعة بقاعة الاحتفالات الكبرى والذي يواكب احتفالات مصر  بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين، والطلاب وأوائل الخريجين.
 

وقال " الجيزاوى " أننا حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية.


وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته باحتفالية يوم التميز العلمي التاسع والذي يشهد على تفوق وتميز المكرمين في المجالات المختلفة ، موجهاً حديثه للطلاب والخريجين قائلا:" انتم نماذج مشرفة لشباب مصر الذين يسعون للتعلم والبحث والابتكار، وأثبتم جداراتكم وتفوقكم الدراسي وادعوكم للاستمرار في هذا التميز بنفس الروح والحماس في حياتكم العملية بعد التخرج.
الجدير الذكر انه أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية ، والفائزين بجوائز الجامعة التقديرية ، والتشجيعية ، وجائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراة ، وجائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير ، وكذلك تكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في أفضل 10 % من مجلات الفئة الأولي Q1 ، وتكريم الفائزين بجوائز التميز الحكومي ، والحاصلين على درجتي الدكتوراه و الماجستير من العاملين بإدارات الجامعة ، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة لعام 2022/2023.

جامعة بنها أهداف التنمية المستدامة الدكتور ناصر الجيزاوى الفائزين بجائزة الدولة انتصارات أكتوب جائزة الدولة التشجيعية جوائز الجامعة التقديرية

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