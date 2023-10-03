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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قضية مهمة.. بولندا وأوكرانيا تتجاوزان أول خطوة في حل «حرب الحبوب»

بولندا وأوكرانيا
بولندا وأوكرانيا

أعلنت وارسو وكييف، اليوم الثلاثاء، أنهما اتفقتا على تسريع عبور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر بولندا إلى بلدان ثالثة، وهي خطوة أولى في حل "حرب الحبوب" الخاصة بهما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس، للصحفيين: "من الغد، ستخضع الحبوب التي تمر (إلى الأسواق العالمية) عبر ليتوانيا لعمليات تفتيش في ميناء ليتواني وليس على الحدود بين بولندا وأوكرانيا"

ووصف تيلوس هذا التطور بأنه "قضية مهمة".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بأن جهودا جبارة تتطلب لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف.

وقال راو عبر قناة "بولسات" التلفزيونية: "عودة العلاقات الأوكرانية - البولندية، إلى نقطة البداية وإعادة إصلاحها ستتطلب بذل الكثير من الجهود الجبارة".

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