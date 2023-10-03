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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ميزانية تصل إلى 222 مليار جنيه سنويا.. إسلام عنان: منظومة الصحة تغيرت بشكل واضح

إسلام عنان أستاذ
إسلام عنان أستاذ اقتصاد الصحة

قال إسلام عنان أستاذ اقتصاد الصحة، إن منظومة الصحة تغيرت بشكل واضح خلال الفترة الحالية، متابعا: ميزانية وزارة الصحة كانت تقدر بـ 40 مليار سنويا قديما.

وأضاف "إسلام عنان" ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن ميزانية وزارة الصحة الآن وصلت إلى 222 مليار جنيه سنويا، وذلك دليل على حدوث قفزة كبيرة وواضحة في قطاع ومنظومة الصحة.

ولفت إلى أن 70% من المواطنين لديهم تغطية تأمينية من قبل منظومة الصحة، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تشمل 6 مليون مواطن حتى الآن.

وأوضح أن حوكمة المنظومة الصحية من أهم الخطوات والإنجازات التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الماضية، متابعا: أصبح لدينا العديد من الهيئات داخل المنظومة الصحية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

الصحة منظومة الصحة وزارة الصحة التامين الصحي الشامل اخبار التوك شو

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