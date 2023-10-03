محمد الشهاوي: التحدي الأكبر لمصر هو الإرهاب والعنف

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مصر تواجه 12 تحديا داخليا و9 تحديات خارجية، مشيرا إلى أن جميعها متعلقة بتهديدات ومخاطر بينهم 3 تحديات رئيسية واجهتها مصر قبل 2013 وهي غياب الأمن والاستقرار السياسي، موضحا أن التحدي الأكبر هو الإرهاب والعنف.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مؤتمر “حكاية وطن” يقول إنه قبل عام 2014 كانت هناك تحديات كثيرة جدا، وكيف استطعنا خلال تلك التسع سنوات أن يتم مجابهة والانتصار على كل تلك التحديات.

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إنه خلال الثلاثة أيام الخاصة بمؤتمر “حكاية وطن” كانت هناك رسائل كثيرة جدا.