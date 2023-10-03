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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد الشهاوي: التحدي الأكبر لمصر هو الإرهاب والعنف

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان،

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان،  إن مصر تواجه 12 تحديا داخليا و9 تحديات خارجية، مشيرا إلى أن جميعها متعلقة بتهديدات ومخاطر بينهم 3 تحديات رئيسية واجهتها مصر قبل 2013 وهي غياب الأمن والاستقرار السياسي، موضحا أن التحدي الأكبر هو الإرهاب والعنف.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مؤتمر “حكاية وطن” يقول إنه قبل عام 2014 كانت هناك تحديات كثيرة جدا، وكيف استطعنا خلال تلك التسع سنوات أن يتم مجابهة والانتصار على كل تلك التحديات.

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إنه خلال الثلاثة أيام الخاصة بمؤتمر “حكاية وطن” كانت هناك رسائل كثيرة جدا.

اللواء أركان حرب محمد الشهاوي محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان حكاية وطن مؤتمر “حكاية وطن”

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