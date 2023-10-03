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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطة لتطوير قطاع الناشئين في غزل المحلة

صدى البلد

اجتمع المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، مع محمد جنيدي رئيس قطاع الناشئين ومحمد العتراوي لمناقشة سبل تطوير قطاع الناشئين.

وأكد وليد خليل، ضرورة إعداد قطاع ناشئيـن قوي قادر على إمداد الفريق الأول بالعناصر المميـزة كما كان في السابق.

وشدد خليل على ضرورة عودة النظام داخل القطاع وعدم التمييز بين البراعم، كما وجه بمنع تواجد أولياء الأمـور داخل القطـاع.

وأعلن خليل عن بدء العمل على  انشاء معسكر جديد يليق بناشئين غزل المحلة، وتطوير مدرسـة الكرة بالنـادي تطويراً كليا على مستوى التجهيزات والكـادر الفني.

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