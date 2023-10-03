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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يشكر أمير قطر على الوساطة في تحرير الأمريكيين من إيران

أمير قطر وبايدن
أمير قطر وبايدن

قال الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكر فيه الأخير قطر على الوساطة التي أدت إلى إطلاق سراح عدد من الأمريكيين من إيران.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه بعد الاتفاق على تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة؛ زاد احتمال التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين في العديد من الملفات الأخرى.

وأضاف الأنصاري أن اتفاقا تم بين إيران والولايات المتحدة على مناقشة الملف النووي الإيراني على شكل قضايا منفصلة؛ وذلك لتسهيل التفاوض.

وأشار إلى أن وقوع قطر كوسيط إنساني؛ يسهل أمر التفاوض والتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، لافتا إلى أن هناك تطورات إيجابية جديدة ستحدث خلال الفترة المقبلة ونحن في انتظارها.

وأوضح الأنصاري أن تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة خلق بيئة أفضل للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن القضية النووية.

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وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، على أن الدوحة تقف ضد انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تؤكد ضرورة نزع وإزالة هذه الأسلحة من الدول التي تمتلكها، وعلى رأسها إسرائيل.

تميم بن حمد أمير قطر ايران بايدن

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