عدد خاص من مجلة قطر الندى احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا خاصًا من مجلة "قطر الندى" احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويحفل عدد شهر أكتوبر بموضوعات منوعة تمثل دفترًا لأحوال الحرب، وقد حرصت هيئة التحرير على رسم صورة لمصر الحبيبة منذ خمسين عامًا، مع تصوير كل مشاعر العزة والفرح للشعب المصري بالنصر العظيم، من خلال الأشعار والقصص والسيناريوهات المصورة وغيرها، حتى يتعرف الأطفال على أجواء وبطولات حرب أكتوبر.

وتنوع العدد بالمواد الأدبية والفنية عن حرب أكتوبر، وكانت البداية مع الغلاف الذي يمثل شجاعة الجندي المصري في المعركة، وهو من رسوم الفنانة مروة إبراهيم، كما جاء الغلاف الخلفي بعنوان "شهداء وأبطال" من تأليف الكاتب جار النبي الحلو ورسوم الفنان الكبير حسن عبد الغني.

واحتوى العدد على سيناريو مصور بعنوان "جيش البطولات" للكاتب محمد فرح، ورسوم الفنان زكريا عبد العال، واستعرض السيناريو في صفحاته المعارك المهمة التي خاضها الجيش المصري منذ عهد مينا موحد القطرين، ثم قصيدة بعنوان "أغلى انتصار" للشاعر بهجت صميدة ورسوم الفنانة دعاء رمضان، وتناول موضوع "معارك وبطولات" أهم وأشرس معارك حرب أكتوبر، ومنها معركة تبة الشجرة ومعركة المزرعة الصينية ومعركة الفردان، وغيرها.

وتنشر مجلة قطر الندى بوستر على صفحتين رسوم الفنان محسن عبدالحفيظ، يعبر عن فرحة الأطفال بعودة سيناء الحبيبة لحضن الوطن بعد حرب أكتوبر المجيدة، ثم يأتي السيناريو المصور "صالح عطية بطل من سيناء" للكاتبة عزة أنور ورسوم الفنان عبد الله أحمد، ويتناول حكاية هذا الصبي الذي كان عين القوات المصرية على معسكر الأعداء، ويعظم الشاعر طارق مراد دور الشهيد من خلال قصيدته "الشهدا ما بيموتوش" ورسوم الفنان نبيل السمالوطي.

وفي موضوع بعنوان "البطل الشهيد"، يتم استعراض سيرة أشهر شهداء حرب أكتوبر، ومنهم: اللواء شفيق متري سدراك، والرقيب محمد حسين محمود وهو أول شهيد في حرب أكتوبر، والرائد طيار عاطف السادات، واللواء مهندس أحمد حمدي.



وتختتم هيئة التحرير التي تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مدير التحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتير التحرير، مواد المجلة ببورتريه للبطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، الذي يؤكد على شجاعته وبسالته، فقد حصل على نوط الشجاعة العسكري، كما حصل على وسام نجمة سيناء بعد استشهاده.

