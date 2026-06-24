قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرواتيا تتقدّم على «بنما» بالهدف الأول في كأس العالم 2026
علاء نبيل: فخور بما يقدمه منتخب مصر.. وحسام حسن نموذج للمدرب الناجح
لماذا يُستحب صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا وبنما في كأس العالم 2026
زعيم كوريا الشمالية يُفجّر مفاجأة مدوية: تجهيز البحرية بأسلحة نووية وسفن تزن 10 آلاف طن
شقيق التوأم: حسام حسن لم يفكر سوى في كرة القدم.. ويحلم بحصد كأس العالم
بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر
«فريق خدّاع» .. نجم الزمالك السابق: بدلاء منتخب مصر يصنعون الفارق.. وإيران تحتاج حذرًا خاصًا
علاء نبيل: منتخب الشباب سبب احتراف حمزة عبدالكريم في برشلونة
مصطفى الفقي: إيران قد تتجه نحو الغرب خلال سنوات.. وترامب أصيب بخيبة أمل من نتائج المواجهة العسكرية
ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء؟.. لهذه الأسباب نصومه وهذا أجره
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء؟.. لهذه الأسباب نصومه وهذا أجره

ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء
ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء

ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء؟، سؤال قد يتبادر إلى الأذهان خاصة مع الترغيب على صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء التاسع والعاشر من محرم الجاري، واللذان يصادفان اليوم الأربعاء 24 يونيو والخميس سيكون يوم عاشوراء 25 يونيو 2026. 

ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء؟

دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة من غزوة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء وسأل ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال: (نحن أولى بموسى منهم) فصامه وأمر بصيامه .

وصادف يوم عاشوراء العاشر من محرم العاشر من شهرهم تشري (تشرين) . ولايزال اليهود يصومون إلى الأن العاشر من تشري.

يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والمفتي السابق، إن يوم عاشوراء فرض صومه على المسلمين عامًا واحدًا فقط، وأنه بعد فرض صوم رمضان بات مخيرًا صومه، ليرد بذلك على أحاديث منتشرة تناولت حكم صوم هذا اليوم وموعد بدئه.

وتابع علي جمعة: "الحديث الصحيح الذي نعتمد عليه أن النبي صل الله عليه وسلم لما دخل المدينة، إذن فهو في بداية دخوله للمدينة، وجد يهود يصومون ذلك اليوم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم قد نجى الله فيه موسى، فنصومه، يعني يصوموه من أجل أن الله نجى فيه موسى يعني كأنهم يشكرون الله فيه على تلك النجاة.."

وبين: "قال (النبي محمد) نحن أولى بموسى منهم فصامه وأمر المسلمين بصيامه، ثم بعد ذلك جاء رمضان، ورمضان فرض على المسلمين في السنة الثانية، فقال من يشأ يصمه (عاشوراء) ومن شاء فلا يصمه، إذن رسول الله صل الله عليه وسلم كأنه فرضه سنة واحدة، يعني لما دخل وجدهم وأمر بالصيام في أوائل السنة الثانية، لأنه لما دخل في السنة الأولى دخل في ربيع وكان محرم (الشهر) انتهى، فلما جاء محرم في السنة الثانية حدثت هذه الحادثة فلما جاء رمضان من ذات السنة نسخ ما كان قد فرض عليهم في محرم، فصامه النبي صل الله عليه وسلم وقال في آخر سنة لإن أمهلني الله للعام القادم لأصومن تاسوعاء وعاشوراء.."

وأضاف: "النبي صل الله عليه وسلم قال هذا في السنة العاشرة، يعني هو في السنة الثانية فرض على المسلمين صيام عاشوراء، جاء في السنة الثانية نفسها بشهر 9 إللى هو رمضان فرض عليهم الصيام بموجب صورة البقرة فأجاز النبي في محرم السنة الثالثة من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، جلس يصوم محرم عاشوراء 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، ومات في ربيع السنة العاشرة".

صيام يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء". أخرجه مسلم في "صحيحه". وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.

صيام يوم عاشوراء صيام يوم تاسوعاء ماذا حدث في تاسوعاء وعاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

ترشيحاتنا

الرملة - صورة تعبيرية

أمين الإفتاء: رعاية الأرامل واليتامى عبادة عظيمة تعادل الجهاد وقيام الليل

الصلاة

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة؟.. الإفتاء توضح

صيام يوم عاشوراء

قصة صيام يوم عاشوراء في عهد النبي والجاهلية وعند اليهود.. اعرف فضله وحكم صيامه

بالصور

7 خطوات فعّالة للوقاية من السكتة الدماغية .. أسرار حماية المخ والقلب

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

طريقة عمل البيتزا السائلة بدون عجن أو تخمير.. وصفة اقتصادية جاهزة في 15 دقيقة

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

فرح شعبان تخطف الأنظار بالأخضر الزمردي بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض الإيبولا؟.. أعراض خطيرة وطرق انتقال العدوى

فيروس الإيبولا
فيروس الإيبولا
فيروس الإيبولا

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد