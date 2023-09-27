إيران تطالب العالم بالتحرك بعد تهديد نتنياهو النووي

طالبت إيران، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إدانة "التهديد النووي" علي حد وصفها، الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكدت الممثلية الإيرانية الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة، في بيان لها، على ضرورة تحرك العالم ورفضه تطبيع أية تحريضات نووية وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية الذي أطلقه نتنياهو.

واعتبرت إيران هذه التصريحات تقوض السلام والأمن الدوليين، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتهمت الإثنين الماضي، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه تهديد نووي حقيقي إلى إيران".