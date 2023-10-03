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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 20 شخصا جراء انقلاب حافلة من على جسر في إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بمصرع 20 على الأقل جراء انقلاب حافلة من على جسر بالقرب من مدينة البندقية في إيطاليا.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من الحكومة الإيطالية لتوضح ما حدث وسبب انقلاب الحافلة من أعلي الجسر.

وعلى جانب آخر، أعلن خفر السواحل الإيطالي، أنه أنقذ 177 شخصا، بينهم 27 من أفراد الطاقم، من عبارة اشتعلت فيها النيران أثناء سفرها من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية.

وقال بيان لخفر السواحل إن من بين ركاب العبارة 83 مهاجرا تم نقلهم من لامبيدوزا.

وتم نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل وهم في طريقهم إلى بورتو إمبيدوكلي، باستثناء ثلاثة عائدين إلى لامبيدوسا. 

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