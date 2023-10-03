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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناس نزلوا الشوارع.. زلزال يضرب منطقة بركانية في إيطاليا

زلزال
زلزال

 


ضرب زلزال بقوة 4 درجات منطقة كامبي فليجري البركانية غرب نابولي، ضمن سلسلة من الزلازل التي سُجلت في الأيام الأخيرة، حسبما أعلن مسؤولون.


ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" فإن الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس، الاثنين، لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما ذكرت وكالة الحماية المدنية على منصة "إكس". لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع.


وسُجل مركز الزلزال على عُمق نحو ثلاثة كيلومترات بين نابولي وبوتسوولي، بحسب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.


ويعيش نصف مليون شخص في كامبي فليجري الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في 1538. وتشهد المنطقة المحيطة بالبركان منذ الأيام القليلة الماضية نشاطا زلزاليا متزايدا.


والأربعاء الماضي سُجل زلزال بقوة 4,2 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ 40 عاماً.

وحذر مدير معهد الزلزال ماريو دي فيتو من "احتمال وقوع زلزال أكثر قوة" في المستقبل القريب.

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