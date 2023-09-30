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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انقطاع 10 سنوات.. لحظة انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

انطلاق أول رحلة جوية
انطلاق أول رحلة جوية من ليبيا إلى إيطاليا

أفادت وسائل الإعلام الليبية، بأن إيطاليا وليبيا تستأنفان اليوم، السبت، الرحلات الجوية بينهما بعد انقطاع 10 سنوات.

وذكرت صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، اليوم السبت، أن أول رحلة جوية مدنية من العاصمة الليبية طرابلس  قد انطلقت اليوم، السبت، باتجاه روما بإيطاليا بعد انقطاع دام قرابة 10 سنوات.


وكانت وكالة الأنباء الليبية، قد أفادت أمس الجمعة، بأن أولى رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما ستعود بمعدل رحلتين أسبوعيا، بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرا جويا على ليبيا. 


وأشارت إلى أن قرار استئناف الرحلات بين طرابلس وروما جاء عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين، بحسب المصدر ذاته.


وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن الخطوط الإيطالية "ITA" سيرت رحلتها التجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.


وجدير بالذكر أن سلطات الطيران بالاتحاد الأوروبي كانت قد فرضت حظرا على الطائرات الليبية، منذ قرابة عشر سنوات، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا. 

 

وشهر يوليو الماضي، وصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، أول طائرة تجارية إيطالية قادمة من روما.

ودشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الرحلة من روما إلى طرابلس بعد مشاركته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقد في روما.


وكان الدبيبة، قد أعلن عن فتح المجال الجوي الإيطالي أمام حركة السفر التجاري بين ليبيا وإيطاليا، بعد موافقة السلطات الايطالية. 

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا تطورات هذا العام تمثلت في التوقيع على استثمارات نفطية لشركة ايني الايطالية في ليبيا بقيمة 8 مليار دولار، بحسب شبكة "الحرة" الأمريكية.

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