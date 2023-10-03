ناجي قمحة عن ترشح السيسي للانتخابات: الشعب متمسك باستكمال العبور الثاني

أشاد أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أحمد ناجي قمحة في حواره في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "الشعب المصري ناشد الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات من مختلف ميادين الجمهورية".

وأضاف ناجي قمحة: "المصريين مصرين على استكمال العبور الثاني نحو الجمهورية الجديدة بعد نجاح العبور الأول في أكتوبر 1973".

وتابع أحمد ناجي قمحة: "الشعب المصري الذي شاهد إنجازات الجمهورية الجديدة أكثر إدراكا لنجاحات عملية التنمية التي حدثت على مدار السنوات الماضية".

واستطرد قمحة: "الشعب المصري يتمسك بالرئيس السيسي كقائد للتجربة التنموية الفريدة التي تشهدها مصر".