إبراهيم عيسى: أشارك الرئيس السيسي تخوفه من الخراب.. المواطن عايز إيجابية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه يشارك الرئيس السيسي تخوفه وتحذيره خلال تصريحاته عن "الخراب"، مشددًا على أن الانفجار يعني انفجارًا ولن ينجوا منه أحد، متابعاً: "الخراب سيكون مصيبة على الدولة".

إبراهيم عيسى:أخشى من تصريحات بعض المسئولين

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، ، أن المواطن المصري في حاجة ماسة إلى شئ إيجابي يشعر به في الفترة المقبلة، محرك الحياة هو الاقتصاد وهو المترجم في مستوى معيشة المواطن ولا يختلف في أي دولة عن أخرى.

واستكمل إبراهيم عيسى : "أخشى من تصريحات بعض المسئولين والتي تبدوا وأنه يتهم المواطن بالجحود وأنه لا يشعر بالخير الذي يعيشه فيه"، موضحًا أنه يقدر كل الجهود ومدرك أنها جهود مخلصة وهدفها الإصلاح وتقدم الدولة، مضيفًا أن المسئولين يبذلون كل جهد بكل حماس في طاقتها من أجل الخروج من الأزمة والتقدم إلى الأمام.

