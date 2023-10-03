إبراهيم عيسى: متضامن مع الرئيس السيسي بشأن محاولات هدم الدولة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تيار الإسلام السياسي والإرهاب الديني المسلح وغير المسلح هم من يريدون هدم مصر، معلنا تضامنه مع الرئيس السيسي في أن الإخوان والسلفيين والإسلام السياسي يريدون هدم مصر.

إبراهيم عيسى: ليس هناك عاقل يفكر أن هناك من يريد هدم مصر

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد عاقل في مصر يتمنى مظاهرات احتفالية أو انفعالية الآن، مؤكدا أن هناك مخططا للإخوان والسلفيين لهدم هذه الدولة، متابع: "يجب علينا أن نقذ دولتنا بكل ما نملك ولا نتمنى أن نصل إلى لحظة الفوضى والشغب، ولا بد من أن تكون هناك حلول سريعة وأن تكون الدولة في خدمة المواطن المصرية ومطالبه وليس شئ آخر".

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وأشار إبراهيم عيسى إلى أنه ليس هناك عاقل يفكر أن هناك من يريد هدم مصر إلا الإخوان والسلفيين، موضحا أن علاقة مصر مع الدول العالمية والعربية شديدة الاحترام والتقدير المتبادل والزيارات المستمرة بين مصر والدول، واستقبال حافل بالرئيس السيسي في أي زيارة خارجية.