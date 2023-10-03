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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: متضامن مع الرئيس السيسي بشأن محاولات هدم الدولة

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تيار الإسلام السياسي والإرهاب الديني المسلح وغير المسلح هم من يريدون هدم مصر، معلنا تضامنه مع الرئيس السيسي في أن الإخوان والسلفيين والإسلام السياسي يريدون هدم مصر.

إبراهيم عيسى: ليس هناك عاقل يفكر أن هناك من يريد هدم مصر

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد عاقل في مصر يتمنى مظاهرات احتفالية أو انفعالية الآن، مؤكدا أن هناك مخططا للإخوان والسلفيين لهدم هذه الدولة، متابع: "يجب علينا أن نقذ دولتنا بكل ما نملك ولا نتمنى أن نصل إلى لحظة الفوضى والشغب، ولا بد من أن  تكون هناك حلول سريعة وأن تكون الدولة في خدمة المواطن المصرية ومطالبه وليس شئ آخر".
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وأشار إبراهيم عيسى إلى أنه ليس هناك عاقل يفكر أن هناك من يريد هدم مصر إلا الإخوان والسلفيين، موضحا أن علاقة مصر مع الدول العالمية والعربية شديدة الاحترام والتقدير المتبادل والزيارات المستمرة بين مصر والدول، واستقبال حافل بالرئيس السيسي في أي زيارة خارجية.

إبراهيم عيسى الإرهاب الرئيس السيسي الإخوان مصر

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