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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام رخيص وشعبي يحمي من الأمراض المزمنة

العدس
العدس

يعد العدس من أشهر الأكلات التي يحبها الجميع ومذاقها شهى  خلال فصل الشتاء حيث يمنح الجسم القوي والنشاط.

ووفقا لما جاء موقع كلافيند كلينك فإن تناول العدس بانتظام يساعد على الحماية من الأمراض.

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تشير الدراسات إلى أن تناول العدس بانتظام يعزز الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي.

قد يكون للمركبات النباتية ( البوليفينول ) الموجودة في العدس تأثيرات قوية بشكل خاص.

قد يكون البوليفينول مضادًا للالتهابات ومضادًا للأكسدة (يحارب تلف الخلايا) ويحمي الأعصاب (يحافظ على صحة الدماغ).

تظهر الدراسات أن العدس قد يحسن مستويات الكوليسترول لدى مرضى السكري كما أن المعدل البطيء الذي يؤثر به العدس على مستويات السكر في الدم (بمعنى أن العدس يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض) قد يساعدك أيضًا على تجنب مرض السكري أو إدارته.

العدس الأمراض المزمنة الكوليسترول امراض القلب مستويات الكوليسترول مستويات السكر مرضى السكري مرضى السكر

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