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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن اعتراض صاروخ أوكراني خطير فوق البحر الأسود |تفاصيل

صاروخ نبتون
صاروخ نبتون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت ودمرت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إنه في حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت موسكو، تم تحقيق النجاح في إيقاف محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخ نبتون المضاد للسفن على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية رصدت ودمرت الصاروخ الأوكراني "فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهاييف، إنه تم إصدار إنذار بغارة جوية في المدينة. 

وقالت إدارة البنية التحتية للطرق والنقل في سيفاستوبول في بيان لها، إنه تم تعليق النقل المائي والبري بسبب التحذير.

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