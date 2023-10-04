كاتب صحفي: مصر تحارب منذ 2011 باستماتة من خلال مؤسساتها الوطنية |فيديو

أكد أحمد ناجي قمحه الكاتب الصحفي، أن مصر تحارب منذ 2011 وتحارب باستماته من خلال مؤسساتها الوطنية وأننا كلنا جنود في معركة نصرة هذا الوطن ونصرة مستقبله.

دور الإعلاميين عدم التوقف عن دعم هذا الوطن

وأكد "قمحه" في لقائه ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن دور الإعلاميين عدم التوقف عن دعم هذا الوطن وأنهم جنود في معركة استهداف الوعي وأن يتحملوا هذا العبء الكبير الذي نتج عن ترسبات وتراكمات من الماضي أو نتيجة تحديات تفرض عليهم أو إعلام خارجي يهدد هذا الوطن .

وأوضح أنه من المهم التواصل مع الناس من خلال خطاب بسيط وتنويري يقوم به قادة الرأي الشعبيين والقضاء على الفكر المتطرف ونشر الفكر التنويري ودحر الأفكار الخاطئة المسيطرة على عقول الناس .

وأشار أحمد ناجي قمحه الكاتب الصحفي إلى ضرورة استغلال نتاج ما يتم بثه في افتتاح المشروعات القومية والمؤتمرات ونستعرض بالتفصيل والتحليل والتدقيق لكل فقرة من فقرات ما يرد في هذه المؤتمرات.

وطالب بتبسيط المعلومات من غير مصطلحات سياسية صعبة وتوضيح معانيها مثل تعاريف التنمية المستدامة.