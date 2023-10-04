الولايات المتحدة تفرج عن 75 مليون دولار لتمويل "الأونروا"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تزويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 75 مليون دولار كان قد خصصه الكونجرس كمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت القرار الأمريكي عن طريق استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن صلاحياته التنفيذية التي يخولها له الدستور لرفع الحجز عن 75 مليون دولار كانت قد حجزها عضو كونجرس أمريكي كمساعدات لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقاد عضو الكونجرس عن ولاية ويسكونسن أندريه كارسون، حملة لجمع تواقيع اعضاء الكونجرس على رسالة موجهة إلى عضوي كونغرس جيم ريش، عن ولاية أيداهو، وتشيب روي عن ولاية تكساس، تطالبهما برفع حظر وضعاه لمنع تسليم مبلغ 75 مليون دولار هي جزء من تبرعات خصصتها الادارة الأميركية لتمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.