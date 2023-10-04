عم أمشير أقدم مشجعي المحلة: كافحت وأناضل بحبي للنادي

قال عم أمشير، أقدم مشجعي المحلة بعد تسلقه السور لمشاهدة مباراة غزل المحلة وجمهورية شبين، إن عمره الآن 83 عاما، ويطلق عليه عم أمشير نظرا لأنه ولد فى هذا الموسم.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية “TEN”: “بقيت أقفل ورشتي حبا فى نادي غزل المحلة، ومسبتش بلد إلا أما روحتها وراء غزل المحلة، وكافحت وأناضل بحبي للنادي، مع إحترامي لأندية المحلة كلهم”.

وتابع: “سبب اللقطة وأنا أتسلق السور لمشاهدة المباراة هو أن مسئولين نادي غزل المحلة لم يكونوا يريدون فتح الباب الخاص بالمباراة والجماهير الأولاد قال لي أنهم سيتسلقون السور قولتلهم نطوا أدام مفيش أذي أو أننا نحتك بأي شخص، وتسلقت معهم”.