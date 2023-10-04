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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة في اليمن تقضي بقطع رؤوس 4 أشخاص بسبب الاختطاف

أرشيفية
أرشيفية

 قضت محكمة في محافظة حضرموت شرق اليمن بإعدام أربعة رجال اتهموا باختطاف اثنين من عمال الإغاثة من منظمة أطباء بلا حدود العام الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة محمد علي الحارثي، وعلي غالب الشعفاع الصالحي، وعبدالرحمن علي الصالحي، وشهاب عبدالله الصالحي، وقضت بقطع رؤوسهم أو إطلاق النار عليهم.

كما أدانت المحكمة محمد صالح طارق بتهمة استخدام وثيقة مزورة وحكمت عليه بالحبس الاحتياطي.

وبرأت المحكمة خمسة متهمين آخرين في نفس القضية.

وفي مارس 2022، تم اختطاف اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في جنوب شرق البلاد، وتم إطلاق سراحهما بعد بضعة أشهر.

واعترض المدانون سيارة تقل عاملين أجنبيين في منظمة أطباء بلا حدود أثناء سفرهما على الطريق الرابط بين مديريتي العبر والخشاء غرب محافظة حضرموت شرقي اليمن، واقتادوهما إلى مكان مجهول.

وأطلقت قوات الأمن اليمنية سراح عاملي الإغاثة بعد ستة أشهر من أسرهما، واعتقلت عدداً من أعضاء المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف.

كما أطلق تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي تعتبره الولايات المتحدة أخطر فرع للشبكة، سراح خمسة من موظفي الأمم المتحدة في أوائل أغسطس.

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