محمود طلحة : وضعنا خططًا قبل حرب أكتوبر للسيطرة على منطقة قناة السويس

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن الحرب في نهاية المطاف، تساهم في توفير المناخ المناسب، الذي تستغله القوى السياسية، لتدعيم واستكمال ما تحقق بالقوى العسكرية.

وقال طلحة، خلال كلمته بالندوة الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، أن المعيار الجوهري الوحيد لقياس النصر أو الهزيمة، مدى تحقيق الحرب للأهداف التي قامت من أجلها.

وتابع المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن رئيس الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر قام بتأليف كتاب عن الحرب، وأكد ان الجيش الإسرائيلي حقق نصر كبير خلال عام 1967.

للسيطرة على تلك المنطقة

وأشار محمود طلحة إلى أن القوات المصرية كانت متواجدة بمنطقة قناة السويس، وتم العمل على وضع خطط قبل الحرب للسيطرة على تلك المنطقة.