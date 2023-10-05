بدون حجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها .





وظهرت حلا شيحة بإطلالة متميزة وانيقة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام مرتدية فستاناباللون الابيض المحتشم وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وفاجأت الفنانة حلا شيحة متابعيها بنشر صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون بالحجاب مجددا.





وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".

IMG_1959