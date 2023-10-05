15 مصابا.. ننشر أول صور لحادث الأوتوستراد بعد تصادم نقل بأتوبيس رحلات

‏شهد محور الأوتوستراد بالمعصرة حادث مروع بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات والذي اسفر عن إصابة 15 من مستقلي الاتوبيس تم نقلهم جميعا إلى مستشفى 15 مايو لإسعافهم وتولت النيابة التحقيق.

‏تلقت أجهزة الأمن اخطاراً بوقوع تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات بمحور الأوتوستراد بدائرة المعصرة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين ال 15 إلى مستشفى 15 مايو .

فيما رفعت الأجهزة الأمنية آثار الحادث من نهر الطريق بعد أن تسبب في تعطل حركة المرور ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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