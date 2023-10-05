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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان صيفي.. تارا عماد تخطف أنظار متابعيها |شاهد

تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

ظهرت تارا عماد في  إطلالة صيفية جذابه مرتديه فستان اورنچ مشجر وتسريحه شعر مميزة, لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونال ظهورها ردود أفعال واسعة . 


 

وشاركت تارا عماد في فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، سمر جابروالطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح،محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى


 

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

اطلالة صيفية جذابة الفنانة تارا عماد سارة عبد الرحمن ريم القماش شريف دسوقى فيلم بيت الروبى كريم عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز محمود السيسي مصطفى أبو سريع نور اللبنانية

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