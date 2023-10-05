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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتزال بهاء الدين محمد الشعر الغنائي

صدى البلد

أعلن الشاعر الكبير بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب بهاء على الصفحة: بأعلن إعتزالى لأسباب خاصة.
 

نبذة بهاء الدين محمد 

تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، و تعاون الشاعر بهاء الدين محمد مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: سميرة سعيد، عمرو دياب، أنغام، ايهاب توفيق، محمد فؤاد، محمد منير، شيرين، تامر حسني.

 

ستار ميكر وبهاء الدين محمد

 شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير (ستار ميكر) والذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة.

بهاء الدين محمد الشاعر الكبير بهاء الدين اعتزال الشاعر الكبير بهاء الدين محمد

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