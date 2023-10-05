بهاف ستومك.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نانسي عجرم أنظار جمهورها بإطلالة جذابة جريئة بهاف ستومك، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وعرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، القضاء يبرئ زوج نانسي عجرم من تهمة القتل العمد.

ووفقا للتقرير، برأ القضاء اللبناني فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، فى قضية قتل جرت في عام 2020 لرجل تسلل ملثما إلى منزله، فى منطقة كسروان ببيروت.

وأعتبر القضاء، أن فعل الهاشم يصنف فى إطار الدفاع المشروع عن النفس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كان شخص يدعي أحمد الموسي، قد تسلل إلى فيلا الفنانة “عجرم” ليل الرابع إلى الخامس من يناير 2020 وهو ملثم ومسلح بسلاح.