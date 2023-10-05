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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء اختبارات المتقدمين لوظائف المهندسين بالوادى الجديد الإثنين المقبل

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تحديد موعد اختبارات وظائف المهندسين بنظام التعاقد لسد الشواغر فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز بالمحافظة، وتضمنت عدد من التخصصات الهندسية، وفقا للإعلان الذى جرى نشره مؤخراً، حيث تم تحديد موعد المقابلات فى مرحلة المسابقة الأولى بمركز الخارجة يوم الإثنين المقبل بمقر قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، مع ضرورة إحضار كافة أصول المستندات الخاصة بالتقديم لشغل الوظيفة للإطلاع عليها.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن حاجتها للاستعانه بعدد من المهندسين حديثي التخرج بمراكز المحافظة الخمس في تخصصات مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط عمراني، مهندس الكترونيات، مهندس عماره، مهندس مساحة، مهندس نظم معلومات.

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وأوضحت المحافظة في بيانها أن من شروط التقديم حصول المتقدم على بكالوريوس هندسه تخصص مطابق للوظيفه المتقدم لها ،ويتم التوزيع بكافه مراكز المحافظه على حسب الاحتياط الفعلي وتم تقديم الطلبات باليد بالمراكز التكنولوجيه بالوحدات المحليه التابعه لديوان عام المحافظه وذلك في الفترة من 22 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الماضي.

اختبارات المتقدمين اختبارات الإدارات الهندسية الأ التكنولوجية التكنولوجي التخصصات الهندسية ديوان عام المحافظة ديوان عام حافظة الوادى الجديد

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