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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة الحوامدية، يرافقه النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، تفقد خلالها أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة الأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل.

ووجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مركزي التكنولوجيا لمجلسي مدن الحوامدية وأبو النمرس لمتابعة انتظام العمل في ثاني أيام تلقي طلبات التصالح وفقا للقانون الجديد في أطار تكليفات اللواء محافظ الجيزة علي المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح علي مخلفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما التقي نائب محافظ الجيزة، عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح واطمئن منهم علي انتظام سير الإجراءات، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وحامد سلامة، رئيس مركز أبو النمرس والشركة المنفذة للأعمال.

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