البنتاجون يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن دعم أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتخصيص أموال لأوكرانيا من بنود أخرى في ميزانية الدفاع.

وقال رايدر،ه في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، على حد علمي، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استخدام برنامج آخر لدعم أمن أوكرانيا" .

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنه يجري النظر في هذا الخيار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إنه بعد عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يشعر المسؤولون الأوكرانيون بالقلق بشكل خاص بشأن المساعدات الأمريكية.

وحسب “بوليتيكو”، قالت نائبة البرلمان الأوكراني، إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه، “لقد أصابنا الجنون.. إنها كارثة”.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه “مع رحيل مكارثي، فإن جميع المساعدات العسكرية المستقبلية في طي النسيان: فالفوضى السياسية المتزايدة في أمريكا تهدد بتعطيل إمدادات المال والأسلحة”.

وأكدت أن السياسيين في كييف يسعون في تصريحاتهم العامة إلى التقليل من تأثير الأزمة السياسية الأمريكية، ولكن في المحادثات الخاصة، يسود الخوف والارتباك حيث يبدو فجأة أن الحليف العسكري الأكثر ثقة غير موثوق به.