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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أصابنا الجنون".. ذعر في أكرانيا بعد عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الخميس، إنه بعد عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يشعر المسؤولون الأوكرانيون بالقلق بشكل خاص بشأن المساعدات الأمريكية.

وحسب “بوليتيكو”، قالت نائبة البرلمان الأوكراني، إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه، “لقد أصابنا الجنون.. إنها كارثة”.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه “مع رحيل مكارثي، فإن جميع المساعدات العسكرية المستقبلية في طي النسيان: فالفوضى السياسية المتزايدة في أمريكا تهدد بتعطيل إمدادات المال والأسلحة”.

وأكدت أن السياسيين في كييف يسعون في تصريحاتهم العامة إلى التقليل من تأثير الأزمة السياسية الأمريكية، ولكن في المحادثات الخاصة، يسود الخوف والارتباك حيث يبدو فجأة أن الحليف العسكري الأكثر ثقة غير موثوق به.

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وحسب “بوليتيكو”، اعترف نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك: "لا يوجد شيء جيد في هذا، لقد أصبحنا ببساطة رهائن لسياساتهم الداخلية".

ووصف نائب أوكراني آخر لم يذكر اسمه الوضع بأنه “كارثي”.

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