بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن هجوم روسي "مروع” على أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الهجوم الروسي على منطقة خاركيف الأوكرانية "مروع”، حيث أدت الغارة الروسية إلي مصرع ما لا يقل عن 51 شخصًا.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الذي وقع في أوكرانيا اليوم الخميس، والذي قالت كييف إنه هجوم صاروخي روسي أدى إلى مقتل 51 شخصًا.

وقال سوناك للصحفيين بعد اجتماع مع زيلينسكي في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا: “ناقشنا هذا الهجوم المروع الذي حدث للتو. إنه يوضح وحشية روسيا”.

وأضاف: “يمكن للرئيس بوتين أن يقول ما يريد. هناك شخص واحد مسؤول عن هذه الحرب غير القانونية وغير المبررة، وهو هو... ولهذا السبب ظلت المملكة المتحدة ثابتة في دعم أوكرانيا وستواصل القيام بذلك”.

وكان وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، قال في وقت سابق من اليوم، إن ما لا يقل عن 51 شخصًا قتلوا في غارة روسية أصابت متجرًا للبقالة بالقرب من كوبيانسك، مضيفًا أن الوفيات الأخيرة جاءت بعد وفاة أحد المصابين أثناء تلقي العلاج.

وقال دميترو تشوبينكو، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في منطقة خاركيف، إن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار إزالة الأنقاض.