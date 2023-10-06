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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الطائرة بالفوز على تونس واقتراب التأهل لأوليمبياد باريس

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بعد فوزه علي تونس مباراته بتيجة 3-2 في التصفيات العالمية لكرة الطائرة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس.

وأشاد وزير الرياضة بأداء لاعبي المنتخب بعد كانوا متأخرين بشوطين، وتحقيق الانتصار علي المنافس الرئيسي في الصعود إلي أوليمبياد باريس 2024، واقتراب الحلم بالتأهل.

وشهد اللقاء، تألق رضا هيكل لاعب مركز 2 بتسجيله 30 نقطة بواقع 28 نقطة من الضرب ونقطة من حائط الصد "منع الكرة"، ومثلها من الإرسال المباشر.

ليحقق أبناء النيل الفوز الثاني لهم في التصفيات بعد الفوز على الكمبيوتر الياباني في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني في الجولة المقبلة مع نظيره التركي المقرر إقامتها صباح غدًا السبت، فيما يواجه المنتخب التونسي نظيره الفنلندي.

وتحتضن العاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري منافسات هذه المجموعة والتي تضم إلى جوار مصر وتونس كلًا من: "أمريكا - صربيا - سلوفينيا - اليابان - تركيا - فنلندا".

وتضم قائمة المنتخب المصري بالتصفيات الأولمبية 14 لاعبًا وهم: "حسام يوسف - أشرف اللقاني - رضا هيكل - سيف عابد - محمد المهدي - محمد عادل "دولا" - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا "الهو" - محمد رمضان - محمد عسران - أحمد يوسف - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد مصطفى "لعبة".

وتنص لوائح التصفيات على صعود أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث لينضموا إلى فرنسا البلد المضيف، على أن تتحدد المنتخبات المتبقية من التصنيف العالمي لكل قارة.

ويتسلح الفراعنة بالعوامل النفسية القوية لاسيما بعد تتويجهم بلقب بطولة أمم أفريقيا رقم 24 والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري عقب الفوز على المنتخب الجزائري في النهائي بنتيجة 3-1.

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