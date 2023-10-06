قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الإجراءات الأمنية في شمال أريحا

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، من انتشارها العسكري، في بلدة العوجا شمال أريحا، في حين نفذ مستوطنون هجومًا على بلدة مخماس في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري عقب اقتحامها بلدة العوجا، وشنت حملة فتيش، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من أصحاب المحالات التجارية في البلدة.



وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بنصب حواجز عسكرية عند مداخل مدينة أريحا، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.



إلى ذلك، هاجم مستوطنون بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأضرموا النيران في إطارات مطاطية على مداخلها.



وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين حاولوا اقتحام البلدة من مدخلها الغربي قرب الشارع الاستيطاني الواقع بين رام الله والبيرة والقدس، وأضرموا النيران في إطارات مطاطية عند مداخل البلدة.