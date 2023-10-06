رسم الفرحة في ربوع سيناء..رفع كفاءة 150 منزلا وتسيير 20 قافلة طبية

تمكنت مؤسسة "مصر الخير" من خلال كوادرها أن ترسم بسمة حقيقية نابعة من القلب على وجوه أهالي شمال سيناء وتقديم حزمة من الخدمات في مجال التعليم، حيث تم تطوير 7 مدراس بالإضافة للمدارس المجتمعية وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، كما قام قطاع الصحة بتسيير عدد من القوافل الطبية الشاملة وخدمات لذوي الهمم وتنفيذ برامج ترفيهية من خلال قوافل السعادة للأطفال بكافة مراكز محافظة شمال سيناء.

وحرصت المؤسسة في مجال تحسين الظروف المعيشية على تنفيذ برنامج وخطة شاملة لرفع كفاءة العديد من المنازل حيث تم ترميم عدد 150 منزلا وتجهيزا وفرش نحو 200 منزل كما تم تقديم أكثر من مليون مساعدة تكافلية ما بين مساعدات إنسانية وحملات موسمية.

وفي هذا الصدد قال محمد راجح محمد مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظة شمال سيناء إن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بمحافظة شمال سيناء الغالية لما لها من مكانة كبيرة في نفوس جميع المصريين وقد حرصت المؤسسة بالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة على تكثيف تواجدها بين أبناء المحافظة وتقديم حزمة كبيرة من الخدمات لأهالي شمال سيناء سواء برفع كفاءة البيوت وتوفير كافة مستلزماتها ومع انطلاق العام الدراسي تم توزيع الشنط المدرسية التي تشمل كافة المتطلبات الدراسية مع تنظيم الأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس.

وأشار راجح إلى أنه بالنسبة لمبادرة ريحانة فقد افتتحت مؤسسة "مصر الخير" وحدة مبادرة "ريحانة" لتدريب الفتيات بمركز شباب 6 أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك استمرارا للاهتمام المتواصل بالفتاة المصرية، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حيث يعد بمثابة إحياء ودمج فتيات شمال سيناء بالمجتمع وتدريبهم ليكونوا رائدات مجتمع تقود الدفة إلى الأمام.

وكشف أنه فيما يتعلق بمخطط برامج ومشروعات المؤسسة خلال الفترة القادمة فمن المقرر مد عدد من القرى بشبكة مياه وتوفير عدد من محطات تحلية المياه كما سيتم إنشاء مدرسة بوسط سيناء وترميم مدرسة بمركز بئر العبد وجاري إنشاء مدرسة بوسط سيناء بقرية الشوفة وتطوير عدد من حضانات الطفولة المبكرة وكذلك تطوير وحدة بيطرية وتنفيذ قوافل بيطرية وتكثيف التعاون مع وزارة الثقافة لتدريب وتثقيف عدد من الشباب بمختلف فئاتهم لترسيخ التراث والهوية المصرية بالإضافة للتنسيق مع عدد من الجهات المانحة لتمويل عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة وعلي رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الأهلي المصري والمصرف المتحد.

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