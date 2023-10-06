وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد ..

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بالتهنئة والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة وجيش مصر العظيم وشعبها الكريم بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار وزير الخارجية في تهنئته بالذكرى الخمسين لنصر اكتوبر إلى أن ذلك الاحتفال يسترجع كل معاني الكرامة والتضحية ويعكس صلابة إرادة الشعب المصري وما تحمله أمتنا من تاريخ وحضارة وإخلاص للوطن

وأكد شكري في رسالته للتهنئة بالذكرى الخمسين للنصر، أن ملحمة أكتوبر تجسد الإعجاز الذي تمثل في القدرة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام

وأضاف وزير الخارجية أن ملحمة النصر تلك ستظل نموذجا يحتذى به في كيفية تسخير الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من أجل هدف قومي بدا للعالم وكأنه مستحيل.

وأكد وزير الخارجية ثقته في أن استلهام روح أكتوبر النضالية من خلال إحياء ذكراها هو بمثابة ضخ طاقة جديدة للعمل الوطني لاستكمال مسيرة التنمية وللعبور بأجيالنا الجديدة نحو مستقبل أفضل، واختتم قائلا "كل نصر ومصرنا الغالية بخير".

وتحتفل مصر اليوم الجمعة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، خيث تكتمل اليوم الجمعة، خمسون عاماً، على الذكرى المجيدة.

ونشر السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية اليوم الجمعة تدوينة عبر فيها عن مشاعر الفخر بتلك الملحمة التي ما تزال حاضرة في نفس كل مصري ومصرية.

وقال: "معجزة عسكرية برهنت على بسالة جيش مصر وقوة إرادته ... فى هذا اليوم العظيم نوجه تحية تقدير وإجلال لقواتنا المسلحة وقادتها المخلصين على مر التاريخ"