مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، اقتحام أحد المسؤولين في الكيان الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الاحتلال.

وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان اليوم: إن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية المستمرة المرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيين، تقوض جهود السلام.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات على الفلسطينيين.

وأكد على موقف دول المجلس الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البديوي إلى دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.