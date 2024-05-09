احتفلت ريلمي مؤخرًا بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها، وبهذه المناسبة أعلنت العلامة التجارية أنها ستطلق سلسلة Realme GT 6 في الهند، إيذانا بعودة تشكيلة GT إلى أكبر سوق لها بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

كشف عن هذا الأمر مؤسس شركة ريلمي والرئيس التنفيذي لها، سكاي لي، والذي كشف أيضًا عن أن العلامة التجارية باعت 100 مليون هاتف ذكي في الهند خلال السنوات الخمس الماضية. يمكنك قراءة رسالة لي الكاملة بالأسفل.

مبيعات تخطت 100 مليون|أفضل سلسلة هواتف Realme للشباب

في حين لم يكشف لي عن موعد إطلاق تشكيلة GT 6 في الهند، أعلن فرع ريلمي الهندي عن عودة سلسلة GT إلى الهند هذا الشهر دون الكشف عن تاريخ الإطلاق.

كما قالت ريلمي إن "ستكون سلسلة GT مليئة بالميزات وسترفع تجربة المستخدم إلى آفاق جديدة"، وهذه المرة، “كمنهج مهم لاختراق سوق الهواتف الذكية متوسطة إلى عالية في الهند، فإن تركيز ريلمي ينصب بشكل مباشر على أداء الهاتف الذكي، مما يكسبها لقب 'أفضل أداء”.

يمكنك توقع سماع المزيد عن هواتف سلسلة GT القادمة في الأيام المقبلة.