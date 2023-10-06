شوبير يفجر مفاجأة بشأن أختبار المخدرات لـ بوجبا..تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجاءة بشأن بوجبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ".

وكتب شوبير:"الاختبار الجديد لـ بوجبا حول تعاطي المنشطات إيجابي".

أكد تقرير صحفي، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق يوفنتوس، مهدد بعقوبة قاسية بعد سقوطه في اختبار المنشطات الذي خضع له عقب مباراة فريقه ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي هذه الموسم.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن بوجبا مهدد بالإيقاف لمدة عامين حال تأكيد نتيجة التحليل بالإيجاب وقد تتضاعف العقوبة إلى 4 سنوات حال ثبوت نيته في ذلك.

وأعلن نادي يوفنتوس أمس الإثنين إيقاف بول بوجبا بعد سقوطه في اختبار المنشطات.

وقال ابتادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي:" يعلن نادي يوفنتوس بأن اللاعب بول بوجبا تلقى أمراً بالإيقاف الاحتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات عقب نتائج الاختبارات التي أجريت للاعب يوم 20 أغسطس 2023".