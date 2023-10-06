ناموا كتير.. نداء غريب من الحكومة اليابانية إلى الشعب

طالبت الحكومة اليابانية، شعبها، بضرورة الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم الجيد، محذرة من حدوث مشاكل صحية وتهيج وفقدان التركيز في العمل؛ بسبب النوم لفترات غير كافية.

ودعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية، الشعب، إلى النوم لفترة أطول، وبشكل أفضل؛ بعد تقريرين حديثين توصلا إلى أن الشعب الياباني لا يحصل على قسطٍ كافٍ من النوم.

ويشير الخبراء إلى أن الحرمان من النوم، هو السبب الجذري للعديد من الأمراض، وشكاوى الصحة العقلية، وضعف الإنتاجية في مكان العمل.

وأصدرت السلطات، الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية بشأن القدر المناسب من النوم، خلال أكتوبر الجاري، وستصدر تقريرًا كاملاً بحلول نهاية العام، بحسب ما أوردته إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية.

وكانت هذه الخطوة، مدفوعة جزئيًا بدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والتي أشارت إلى أن اليابانيين ينامون بمعدل 7 ساعات و22 دقيقة في الليلة، وكان هذا أقل قدر من النوم بين 33 دولة شملتها الدراسة.

وفي اليابان، يحصل 37.5% من الرجال و40.6% من النساء على أقل من 6 ساعات من النوم في الليلة في المتوسط.

وأظهر تقرير منفصل، مجموعة من النتائج أكثر إثارة للقلق، فقد توصل باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية وشركة التكنولوجيا الصحية الفنلندية Oura Health Oy، إلى أن اليابانيين ينامون في المتوسط 6.1 ساعة فقط في الليلة، أي أقل من الأشخاص الخاضعين للاختبار من أي من 34 دولة أخرى.

وتوصي وزارة الصحة اليابانية، الآن، بأن يحصل البالغون على الحد الأدنى المطلق من 6 ساعات، وأطفال المدارس الإعدادية والثانوية على ما بين 8 إلى 10 ساعات، وأطفال المدارس الابتدائية النوم لمدة تتراوح بين 9 إلى 12 ساعة.

وقالت الصحة اليابانية، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات يحتاجون إلى ما بين 10 إلى 13 ساعة من النوم، بينما يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين إلى 11 إلى 14 ساعة.