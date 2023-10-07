أعراض تحذيرية تخبرك بوجود سرطان مبكر .. تغيرات في الجلد الأبرز

تختلف أعراض السرطان المبكر بشكل كبير اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه في الجسم. قد تكون بعض الأعراض غير محددة ويمكن أن تكون مشابهة لأعراض أمراض أخرى غير خطيرة. ومع ذلك، فإن تشخيص السرطان في مراحله المبكرة يزيد فرص العلاج الناجح والنتائج الإيجابية. وفيما يلي بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في مراحله المبكرة:

1. تغيرات في الجلد: قد تشمل ظهور نمو غير عادي، أو طفح جلدي غير مبرر، أو تغير في حجم الشامة أو آفة جديدة. يمكن أن يكون لون الجلد غير طبيعي أو يحدث تغير في شكل الشامات أو النموات الجلدية الأخرى.

2. تغيرات في الوظيفة البدنية: قد تشمل أعراض مثل فقدان الوزن الغير مفسر، فقدان الشهية، صعوبة في التبول أو التبرز، رغبة مستمرة في التبول أو التبرز، أو تغيرات في وظيفة المنطقة الجنسية.

3. ألم غير مبرر: قد يشعر الشخص بألم غير مفسر أو غير اعتيادي في أي جزء من الجسم. يجب مراعاة الألم الذي لا يتحسن مع العلاج أو يزداد شدته مع مرور الوقت.

4. تعب غير مبرر: قد يشعر الشخص بتعب شديد واستنفاد دون سبب ظاهر. يمكن أن يكون التعب المستمر وغير المبرر علامة على وجود سرطان.

5. نزيف غير طبيعي: قد يحدث نزيف غير مبرر من اللثة، أو الأنف، أو الأمعاء، أو الجهاز التناسلي للإناث، أو أي جزء آخر من الجسم.

6. تورم غير مبرر: قد يلاحظ الشخص تورمًا غير مبرر في أي منطقة من الجسم، مثل الثدي، أو الغدد الليمفاوية، أو الخصية.

يجب الإشارة إلى أن هذه الأعراض ليست مؤشرًا قطعيًا على وجود سرطان، وقد يكون لديك أعراض مشابهة لأسباب أخرى. ومع ذلك، فإن وجود أي من هذه الأعراض يستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص المبكر.