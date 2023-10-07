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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السنغالي يوقع مرسوما بحل الحكومة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، السبت، مرسوما يقضي بحل الحكومة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سيني نيوز" نقلاً عن وثيقة رسمية.

ووفقا للوثيقة، "أنهى الرئيس الصلاحيات الوزارية وأعضاء الحكومة من خلال قراره الصادر في 6 أكتوبر 2023"، ومن المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء الحالي، أمادو با، قيادة الحكومة الجديدة، بحسب شبكة "سبوتنيك".

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تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السنغالية تعمل بدون منصب رئيس الوزراء منذ أن وافقت الحكومة في 18 أبريل 2019 على تعديل الدستور لإلغاء منصب رئيس الوزراء كجزء من عملية انتقال البلاد إلى نظام رئاسي.

وكان الرئيس ماكي سال أعاد منصب رئيس الوزراء في سبتمبر 2022، حيث عين وزير الخارجية السابق، أمادو با، رئيسا للوزراء بعد عامين من إلغاء المنصب.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السنغال، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل".

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