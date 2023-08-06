محام فرنسي لزعيم المعارضة في السنغال يكشف تفاصيل اعتقاله

كشف المحامي الفرنسي خوان برانكو ، ممثل الدفاع عن السياسي السنغالي المعارض عثمان سونكو، المحتجز في داكار بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر والنظام العام عن تفاصيل اعتقال موكله.

وقال برانكو في تصريحات لرويترز إن موكله اعتقل في موريتانيا وسلم إلى السنغال أمس السبت.

ويعتبر برانكو جزء من الفريق الذي يدافع عن سونكو، الذي اعتقل في أواخر يوليو الماضي.

واتُهم سونكو بالتآمر على العصيان والتآمر الإجرامي وجرائم أخرى ، بعد شهرين من أثارت محاكمته بتهمة الاغتصاب أعمال شغب مميتة في جميع أنحاء السنغال.

أصدرت السلطات السنغالية مذكرة توقيف بحق برانكو الشهر الماضي بعد ظهوره بشكل مفاجئ في مؤتمر صحفي عقده الفريق القانوني لسونكو في داكار في أواخر يوليو ، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية. ثم ذهب إلى موريتانيا.

وأكد وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديومي يوم الأحد 'خوان برانكو في الوقت الراهن في يد وحدة شرطة خاصة.'

فيما قال روبن بنسارد محامي برانكو لرويترز 'هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى إسكات المحامي.'

وأشار بامبا سيسي عضو فريق سونكو القانوني لرويترز إن كل ما يطلبونه هو حماية حقوقه.