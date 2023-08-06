عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محام فرنسي لزعيم المعارضة في السنغال يكشف تفاصيل اعتقاله

صدى البلد

كشف المحامي الفرنسي خوان برانكو ، ممثل الدفاع عن السياسي السنغالي المعارض عثمان سونكو، المحتجز في داكار بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر والنظام العام عن تفاصيل اعتقال موكله.

وقال برانكو في تصريحات لرويترز إن موكله اعتقل في موريتانيا وسلم إلى السنغال أمس السبت. 

ويعتبر برانكو جزء من الفريق الذي يدافع عن سونكو، الذي اعتقل في أواخر يوليو الماضي.

واتُهم سونكو بالتآمر على العصيان والتآمر الإجرامي وجرائم أخرى ، بعد شهرين من أثارت محاكمته بتهمة الاغتصاب أعمال شغب مميتة في جميع أنحاء السنغال.

أصدرت السلطات السنغالية مذكرة توقيف بحق برانكو الشهر الماضي بعد ظهوره بشكل مفاجئ في مؤتمر صحفي عقده الفريق القانوني لسونكو في داكار في أواخر يوليو ، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية. ثم ذهب إلى موريتانيا.

وأكد وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديومي يوم الأحد 'خوان برانكو في الوقت الراهن في يد وحدة شرطة خاصة.'

فيما قال روبن بنسارد محامي برانكو لرويترز 'هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى إسكات المحامي.'

وأشار بامبا سيسي عضو فريق سونكو القانوني لرويترز إن كل ما يطلبونه هو حماية حقوقه.

اعمال شغب السلطات السنغالية المعارض عثمان سونكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

موضوعات متعلقة

مواد سرية تثير مخاوف هيئة المحكمة الفيدرالية بواشنطن ضد ترامب

مسئولون روس: أوكرانيا قصفت جامعة دونيتسك بقذائف عنقودية

مايك بنس شاهدا على محاكمة ترامب بتهمة تدبير مؤامرة إجرامية

العثور على جثة مكسيكية في قناة برلين والشرطة تقرر تشريحها

هيروشيما تحيي ذكرى القنبلة الأمريكية وتصف الردع النووي بـ 'الحماقة'

رئيس وزراء النيجر المخلوع: نتوقع إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه

روسيا: محاولات الغرب لدعم أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

انتشال جثتين وانقاذ 57 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية في إيطاليا

ترشيحاتنا

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

خبراء لـ صدى البلد: الجامعات المصرية حققت إنجازات في مجال التعليم العالي

مدحت العدل يفجر مفاجأة عن مشاركة الفنانة شيريهان في عمل جديد

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ