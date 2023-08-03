السنغال تعلن استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر

أعلنت السنغال اليوم الخميس، استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر في حالة قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" التدخل.

وشهدت النيجر انقلابا عسكريا في 26 يوليو الماضي، ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، قاده عبد الرحمن تشياني رئيس الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه بعد يومين من الانقلاب رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.

وأعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال، اليوم الخميس، أن السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا قررت منظمة "إيكواس" ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.

وأكدت الوزيرة السنغالية، الالتزامات الدولية لبلادها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خصوصا وأن "هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل. لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين الى النيجر"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

وبدأ أمس الأربعاء اجتماع "إيكواس" والذي سيستمر4 أيام لبحث الأزمة في النيجر، خاصة مع انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة لسلطات الانقلاب في النيجر، والتي امتدت لأسبوع طالبت فيه بضرورة العودة إلى السلطة المنتخبة في النيجر.