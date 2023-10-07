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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بالانتعاش الفني بعد سلسلة خسائر ‏استمرت تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأميركية القوية أثارت ‏المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة.‏

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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1831.09 دولار للأوقية ‏لكن المعدن النفيس تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو 1%.‏ وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1845.20 ‏دولار للأوقية.‏

واتجهت عوائد سندات الخزانة القياسية نحو الارتفاع الأسبوعي، مما أدى إلى ‏تراجع جاذبية الذهب.‏

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ‏ألف وظيفة في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ‏ألف وظيفة.‏

وتشير توقعات المحللين إلى احتمالية بنسبة 29٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة ‏أخرى من بنك الاحتياطي الفدرالي هذا العام.

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