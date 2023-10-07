ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بالانتعاش الفني بعد سلسلة خسائر ‏استمرت تسعة أيام، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأميركية القوية أثارت ‏المخاوف بشأن رفع جديد لأسعار الفائدة.‏

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1831.09 دولار للأوقية ‏لكن المعدن النفيس تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو 1%.‏ وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1845.20 ‏دولار للأوقية.‏

واتجهت عوائد سندات الخزانة القياسية نحو الارتفاع الأسبوعي، مما أدى إلى ‏تراجع جاذبية الذهب.‏

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ‏ألف وظيفة في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 170 ‏ألف وظيفة.‏

وتشير توقعات المحللين إلى احتمالية بنسبة 29٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة ‏أخرى من بنك الاحتياطي الفدرالي هذا العام.